В Одессе вооруженный самодельным мечом и топором охранник напал на троих мужчин, пытавшихся пробраться в санаторий Министерства обороны. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба Патрульной полиции области.
Отмечается, что вечером 26 августа патрульные получили вызов о правонарушениях в переулке Лермонтовский (курортная зона города), где находится здравница. Прибыв на место, полицейские обнаружили трех человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который, как предполагается, также не был трезв. Как выяснилось, группа молодых людей пыталась проникнуть в помещение санатория, пишет Корреспондент.
"Охранник – мужчина средних лет, вооружившись мечом и топором, решил дать нападающим отпор и нанес им телесные повреждения. Компания парней в свою очередь пыталась дать отпор охраннику", - говорится в сообщении.
Медики на месте происшествия осмотрели оппонентов и оказали медицинскую помощь обеим сторонам, которые получили легкие травмы.
На место была вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия.
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