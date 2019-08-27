Мексиканская компания Biofase разработала уникальный способ использования косточек от авокадо, сообщает портал EcoWatch.
Стартап, основанный инженером-биохимиком по имени Скотт Мунгуя в 2013 году, перерабатывает отходы от плодов авокадо в биопластик для создания биоразлагаемых столовых приборов. Организация ежедневно перерабатывает около 15 тонн косточек, передает Мир24.
Компания поставляет свои столовые приборы в 11 стран Латинской Америки, где они пользуются спросом, в том числе в нескольких сетевых ресторанах. Вся полученная из такого биопластика продукция полностью разлагается в течение 240 дней.
Производство из косточек авокадо не только приносит прибыль, но и полезно для окружающей среды. Компания таким образом предотвращает попадание значительного количества отходов на свалки и в окружающие водоемы.
В Мексике все больше новых законов создают растущую потребность в экологически чистых альтернативах пластику. Например, штат Керетаро запретил пластиковые пакеты в 2017 году, а Тихуана последовал их примеру в 2018-м. На сегодняшний день существует более 15 законов на уровне городов и штатов, которые призваны препятствовать использованию одноразовых пластиков.
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