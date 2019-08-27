Павел Филип встретился с бывшим президентом Румынии Траяном Бэсеску

С пути евроинтеграции Молдова сошла в серую зону, - считает исполняющий обязанности председателя Демпартии Павел Филип. Говорил он об этом в Бухаресте, на встрече с лидером партии "Народное движение Румынии" Траяном Бэсеску. Павел Филип подчеркнул, что Кишиневу по-прежнему важна поддержка Бухареста, и выразил надежду, что нынешнее руководство страны вернется на путь евроинтеграции.

Также Павел Филип провел встречу с экс-премьером Румынии Виктором Понтой, при поддержке которого в республике начали несколько стратегических проектов, в том числе строительство газопроводы Яссы-Унгены-Кишинев.

Политическую ситуацию в Молдове он обсудил и председателем румынского сената Кэлином Попеску-Тэричану, заявив о нарушении демократических норм в республике.

О необходимости дальнейшей поддержки он говорил и с бывшими евродепутатами Анди Кристей и Виктором Боштинару. А также с министром внутренних дел соседней страны и генеральным секретарем Социал-демократической партии Румынии Михаем Фифором. Обсуждались на встрече перспективы продолжения сотрудничества и европейский интеграции Молдовы.