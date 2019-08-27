Корпорация Apple присоединилась к тушению пожаров в Амазонии

Глава американской корпорации Apple Тим Кук заявил, что компания выделит средства на спасение лесов Амазонки и на преодоление последствий пожаров. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Ужасно видеть, как пожары разрушают тропики Амазонии, одну из самых важных экосистем в мире. Apple выделит средства, чтобы помочь сохранить их биологическое разнообразие и восстановить жизненно важные леса Латинской Америки», – говорится в сообщении, передает Мир24.

Ранее на защиту «легких» планеты встали мировые знаменитости. Принять немедленные меры к их тушению призвали Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо и Криштиану Роналду.