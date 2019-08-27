День независимости Молдовы глазами оппозиции

Возложением цветов отметили День независимости и члены демократической партий. Впрочем, праздник, по их словам, нельзя назвать днем свободы и суверенитета, так как республика находится под внешним влиянием.

"С сожалению, Молдова не стала реинтегрированным государством. На территории нашей страны остаются иностранные военные силы, велико внешнее влияние, и многие прилагают усилия, чтобы еще больше разделить страну", - заявил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

"Мы все должны научиться брать на себя ответсвенность и быть едиными. Только так можно построить цивилизованное демократическое государство и добиться стабильности", - считает депутат ДПМ Дмитрий Дьяков.

В фейсбуке демократы написали, что Молдова возвращается в сферу влияния России с молчаливого согласия так называемых прозападных партий - ПДС и "Платформы DA". ДПМ обещает бороться и дальше, чтобы вернуть страну на правильный путь ради благополучия граждан.

Покинувший страну Илан Шор выступил с жестким посланием.

"Не может быть независимой страна, в которой правят наемники других государств. Не может быть независимой страна, в которой президент, подтверждающий с экранов телевизора, что он получает миллионы долларов взятку от другого государства, продолжает сидеть в кресле президента, а не в тюрьме. Не может быть независимой страна, где премьер-министром являет своей главной задачей борьбу с коррупцией и при этом делаю коалицию с главным коррупционером страны. Не может быть независимой страна, в которой каждый еще не родившийся гражданин уже должен Международному валютному фонду", - сказал Илан Шор.

Партия "Союз спасения Бессарабии" отметила День независимости акцией протеста у штаба социалистов, оставив у входа баннер.

"Главный идеологический лжец в стране - Игорь Додон, за которым стоит Москва. А с ним - и социалисты, промывающие людям мозги".

Социалисты подарок не приняли.

"Оставьте его тут. Мне не мешает. Господин Мунтяну слишком скуп и вернется за ним."

Либерал-демократы прихвали жителей Молдовы к единству. А либералы еще накануне объявили, что бойкотируют праздник, так правящая коалиция подрывает независимость страны.