Судно, на борту которого находились мигранты, затонуло у берегов Ливии. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По информации, которой располагает управление, в результате катастрофы имеются многочисленные жертвы. Спасены около 60 человек, передает Корреспондент.
В своем Twitter официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Чарли Яксли сообщил, что по меньшей мере 40 человек погибли или пропали без вести в результате крушения судна.
"По меньшей мере 40 человек, согласно оценкам, погибли или пропали без вести", - написал он.
А ливийское отделение Международной организации по миграции сообщило в Twitter о детских жертвах: "Также из воды извлечены несколько тел, в том числе детей".
Яксли добавил, что подробности трагического происшествия у берегов Ливии пока не конца прояснены. В район кораблекрушения прибыли спасатели, они проводят беседы с выжившими, чтобы установить обстоятельства крушения.
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