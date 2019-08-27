Додон: Российское минобороны готовит трехлетний план сотрудничества с оборонным ведомством Молдовы

Российское минобороны действительно готовит трехлетний план сотрудничества с оборонным ведомством Молдовы. Это подтвердил президент Игорь Додон. Также он заявил, что Сергей Шойгу, возможно, приедет в Кишинев еще раз. Уже с официальным визитом.

"Это предложение господина Шойгу, он выдвинул идею разработки такого плана. Мы сказали, что такие предложения нужно обсуждать сообща - с правительством и парламентским большинством. Мы с госпожой премьер-министром уже об этом говорили. Возможно, будет организован официальный визит господина Шойгу, в рамках которого можно будет обсудить план действий", - заявил президент Игорь Додон.

О готовящемся договоре о сотрудничестве сообщили на официальном сайте минобороны России. В пресс-службе молдавского министерства заявили, что во время визита Сергея Шойгу этот вопрос не обсуждался. Приехал он по приглашению президента, а премьер назвала визит частным.