Time назвал лучшие места мира для путешественников

Издание Time опубликовало перечень ста наиболее впечатляющих мест на планете для туристов. Они поделены на три категории, каждая из которых включает от 19 до 44 пунктов.

А именно, это 37 мест для посещения, 44 места для отдыха и 19 мест, где можно поесть и выпить, пишет Корреспондент.

В число наиболее значимых мест, которые стоит посетить, входят:

Camp Adventure в Роннеде, Дания

Музей Черных Цивилизаций в Дакаре, Сенегал

Национальный парк Закума в Чаде

SoundWaves в Нэшвилле, штат Теннесси

Страна чудес Канады в Торонто, Канада

Перечень мест, где стоит остановиться:

Шесть чувств Бутана в Бутане

AutoCamp в Йосемити, Калифорния

Kachi Lodge в Уюни Солт Флэтс, Боливия

Сакромонте в Мальдонадо, Уругвай

The Other Place в Гуйлине, Китай

Также составлен перечень мест, где путешественникам желательно отобедать. В него входят заведения Under in Lindesnes в Норвегии, Indigo в Хьюстоне в США, Hiakai в Веллингтоне в Новой Зеландии и другие.