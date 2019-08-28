Гороскоп на сегодня полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Звезды склоняют к тому, что эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом. День хорош для творчества, самовыражения, любви, новых встреч и знакомств, флирта, романов. Однако есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость! Повышенный эмоциональный фон дня обеспечит вам яркость и искренность чувств, вызывая желание идти у них на поводу, пишет 1001goroskop.
Овен
В гороскопе Овна будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Овна внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему сегодня обязательно сходить в кино, на выставку, на танцы – туда, где Овен сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать, передает Униан.
Телец
У Тельца будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Возможно, что Телец встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события этого дня уходят корнями в прошлое Тельца, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.
Близнецы
Благодаря своей коммуникабельности, Близнецы сумеют найти общий язык с кем угодно! День наделяет их харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Сегодня им будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Близнецы хотят донести до начальства и коллег свою идею, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.
Рак
Рак может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Рак способен на непродуманные траты. Его легкомысленность сегодня может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер. Кроме того, Рак может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа советуют Раку отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.
Лев
Дела у Льва обещают продвигаться легко, будто сами собой! Сегодня Лев способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Льва – она у него на высоте, а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Льва же в этот день, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!
Дева
Дева будет полна противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть ее с головой! Она бы и рада не поддаваться, но сделать это будет сложно. Из-за этого решения Девы могут оказаться неожиданностью даже для нее самой. Если Дева не хочет, чтобы ее импульсивные шаги привели к ошибкам, ей необходимо весь сегодняшний день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.
Весы
Звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Весов будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют им сегодня не просто витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы их мечты сбылись, Весам необходимо как следует на них сосредоточиться. Визуализируя желания, Весы, повысят шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Весы не попробуют, то так и не узнают этого.
Скорпион
Скорпиону просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Скорпиону стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте. Даже готовя ужин, Скорпион может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Скорпион покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – сегодня он настроен больше слушать, чем говорить.
Стрелец
Звезды гороскопа предвещают Стрельцу море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Стрельца открыться миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Стрелец не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, Стрелец натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, романтическая встреча выльется в настоящую любовь.
Козерог
Какую бы цель не ставил перед собой Козерог, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе на сегодня будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Козерог способен любую ситуацию обернуть в свою пользу. Так что если Козерог давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!
Водолей
У Водолея будут обострены все органы чувств. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Водолею сегодня будет хорошо, как никогда! Кроме того, его интуиция тоже обещает быть на высоте, предостерегая Водолея от ошибок и помогая ценными советами.
Рыбы
Рыбы могут отличаться излишней категоричностью, видя мир только в черно-белых тонах, как будто третьего не дано! Их категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Сегодня Рыбам стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют им сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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