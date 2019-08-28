Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового и Яблочного. Наши предки приметили, что после Третьего Спаса улетают последние ласточки. Также с этого момента крестьяне начинают сеять озимые.
В этот день принято печь пироги из зерна нового урожая. Это и есть главное праздничное блюдо. Предлагаем и вам приготовить и порадовать семейство вкусными сладостями, передает Униан.
Рецепт пирога "Орешек"
Берем 170 г рубленых грецких орехов. Добавляем 100 г сахара и 0,5 ч.л корицы. Все хорошо перемешиваем. Затем добавляем 50 г сливочного масла и разминаем руками в крошку. Для теста понадобится 250 г муки и 1 ч.л. разрыхлителя, все хорошо перемешиваем. В отдельную посудину кладем 100 г сливочного масла, 120 г сахара и щепотку ванилина. Все взбиваем миксером до однородной массы.
К данной массе добавляем 3 яйца и снова взбиваем все миксером. Напоследок добавляем 200 г сметаны и ранее подготовленную муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешиваем миксером до однородной массы. Выкладываем половину теста в форму для запекания и разравниваем. Затем выкладываем половину ореховой начинки, которую заранее подготовили. Снова выкладываем тесто на начинку, а сверху кладем ореховую начинку. Ставим в духовку выпекать на 50-60 минут при температуре 180°С.
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