На скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая в результате воспламенения грузовика в туннеле пять человек скончались от травм и ожогов, еще 31 – пострадал.
Об этом сообщает Синьхуа. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 августа, по местному времени. По данным агентства, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но жертв не удалось избежать, передает Униан.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они госпитализированы в ближайшие больницы. Правоохранители выясняют причины возгорания.
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День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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