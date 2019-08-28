В Китае грузовик загорелся в туннеле - много погибших и пострадавших

На скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая в результате воспламенения грузовика в туннеле пять человек скончались от травм и ожогов, еще 31 – пострадал.

Об этом сообщает Синьхуа. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 августа, по местному времени. По данным агентства, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но жертв не удалось избежать, передает Униан.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они госпитализированы в ближайшие больницы. Правоохранители выясняют причины возгорания.