Ученые из Университета Нью-Мексико утверждают, что употребление сладкого как такового не приводит к увеличению массы тела.
Одни считают сладкое вредным, другие так не думают, а третьи без него жить не могут. В наши дни можно услышать разные утверждения по поводу сластей. Чему же верить? Врачи прокомментировали самые распространенные мифы о вреде сладкого.
От сладкого толстеют.
Ученые из Университета Нью-Мексико утверждают, что употребление сладкого как такового не приводит к увеличению массы тела, - они получили соответствующие данные в экспериментах с участием мужчин и женщин среднего возраста. Специалисты констатировали, что любители сладкого набирают вес от употребления большого количества низкокачественных сластей и кондитерских изделий, содержащих улучшители вкуса, разрыхлители и другие ненатуральные ингредиенты, которые негативно влиять на кишечную микрофлору и в связи с этим на метаболизм, передает Униан.
От шоколада бывают прыщи.
Шоколад никак не отражается на чистоте кожи, отмечают ученые. Точнее говоря, пища с высоким гликемическим индексом увеличивает уровень стрессового гормона кортизола в крови и тем самым способствует появлению прыщей. Однако шоколад- если в нем высоко содержание какао бобов, мало молока и сахара – коже не навредит. Шоколаде с 60% какао-бобов и выше специалисты считают практически безопасным в плане возможного появления прыщей.
Сладкое необходимо мозгу.
Возможно, съесть немного шоколада, пастилы мили варенья в середине рабочего дня действительно не будет лишним. Клетки мозга питаются глюкозой и ее недостаток отражается на их работе. Проблема в том, что можно съесть совершенно незаметно для себя слишком много сладкого. Тогда вместо желанной бодрости появятся сонливость и когнитивная заторможенность.
От шоколада может быть запор.
Это, конечно, очень красивая причина для запора, но врачи говорят, что такое возможно, пожалуй, только в ситуации, когда кроме шоколада человек ничего больше не ест. Согласно данным, озвученным на конференции Европейской ассоциации кардиологов, в день без опасения можно съедать до 100 граммов горького шоколада.
Сладкое вызывает диабет.
Возникновение диабета 1 типа не связано с употреблением сладкого, это аутоиммунное заболевание, которое ассоциируется с генетическими изменениями в клеточных структурах. Что касается сахарного диабета 2 типа, то употребление сладкого может влиять на его появление только косвенно. Развитие этого типа диабета соотносится в перовую очередь с воспалением и накоплением жировой ткани.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
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День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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