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Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
// фото: pixabay.com
10:34, 28 Aug 2019
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Ученые из Университета Нью-Мексико утверждают, что употребление сладкого как такового не приводит к увеличению массы тела.

Одни считают сладкое вредным, другие так не думают, а третьи без него жить не могут. В наши дни можно услышать разные утверждения по поводу сластей. Чему же верить? Врачи прокомментировали самые распространенные мифы о вреде сладкого.

От сладкого толстеют. 

Ученые из Университета  Нью-Мексико утверждают, что употребление сладкого как такового не приводит к увеличению массы тела, - они получили соответствующие данные в экспериментах с участием мужчин и женщин среднего возраста. Специалисты констатировали, что любители сладкого набирают вес от употребления большого количества низкокачественных сластей и кондитерских изделий, содержащих улучшители вкуса, разрыхлители и другие ненатуральные ингредиенты, которые негативно влиять на кишечную микрофлору и в связи с этим на метаболизм, передает Униан.

От шоколада бывают прыщи.

 Шоколад никак не отражается на чистоте кожи, отмечают ученые. Точнее говоря, пища с высоким гликемическим индексом увеличивает уровень стрессового гормона кортизола в крови и тем самым способствует появлению прыщей. Однако шоколад- если в нем высоко содержание какао бобов, мало молока и сахара – коже не навредит. Шоколаде с 60% какао-бобов и выше специалисты считают практически безопасным в плане возможного появления прыщей.

Сладкое необходимо мозгу.

 Возможно, съесть немного шоколада, пастилы мили варенья в середине рабочего дня действительно не будет лишним. Клетки мозга питаются глюкозой и ее недостаток отражается на их работе. Проблема в том, что можно съесть совершенно незаметно для себя слишком много сладкого. Тогда вместо желанной бодрости появятся сонливость и когнитивная заторможенность.

От шоколада может быть запор.

 Это, конечно, очень красивая причина для запора, но врачи говорят, что такое возможно, пожалуй, только в ситуации, когда кроме шоколада человек ничего больше не ест. Согласно данным, озвученным на конференции Европейской ассоциации кардиологов, в день без опасения можно съедать до 100 граммов горького шоколада.

Сладкое вызывает диабет.

Возникновение диабета 1 типа не связано с употреблением сладкого, это аутоиммунное заболевание, которое ассоциируется с генетическими изменениями в клеточных структурах. Что касается сахарного диабета 2 типа, то употребление сладкого может влиять на его появление только косвенно. Развитие этого типа диабета соотносится в перовую очередь с воспалением и накоплением жировой ткани.


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