В Сорокской крепости проходит исторический фестиваль "Пятая башня"

В Сороках в День независимости отметили еще один праздник - 520-ю годовщину города. Средневековая крепость стала на время настоящим средневековым городком. Там открылся уже традиционный фестиваль "Пятая башня".

Рыцарские турниры и состязания по стрельбе из лука проходили на фоне средневекового быта. Угощение для посетителей тоже приготовили особенное.

"Так выглядели люди в 14-м веке. На мне - защитные латы, на жене - шерстяное платье. Одежду из шерсти носили круглый год. Мы на фестиваль приехали во второй раз. Нам здесь очень нравится, люди очень гостеприимные".

Съехались на фестиваль и сотни туристов. Чтобы попасть в крепость, им пришлось выстоять очередь.

"Мы уже третий год приезжаем сюда. Тут очень красиво. Нравится и нам, и детям".

Мероприятия в Сороках продолжаются и сегодня - там отмечают храмовый праздник.