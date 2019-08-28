В Одессе произошел масштабный пожар на крупном рынке

К моменту прибытия пожарных горело уже 40 павильонов на на рынке Северный, что в жилмассиве Котовского.

В Одессе в ночь на среду, 28 августа, произошел крупный пожар на рынке Северный. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4:17. На месте спасатели обнаружили, что горят 40 павильонов на территории рынка. К 4:54 пожар был локализирован, а в 5:04 - ликвидирован на площади 350 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования в павильоне, передает Корреспондент.

К тушению от ГСЧС привлекались 45 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники.