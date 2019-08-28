Вышел трейлер новой драмы с дочерью Джонни Деппа

Лента посвящена первым годам правления Генриха V. Производством ленты занимается компания Netflix.

Компания Netflix опубликовала трейлер новой драмы Король, посвященной первым годам правления Генриха V. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании, передает Корреспондент.

По сюжету фильма, молодой король, который изначально отказался от жизни при дворе, вынужден надеть корону после смерти своего отца Генриха IV. Он постепенно начинает вникать в тонкости дворцовых интриг и вступает в Столетнюю войну, которая продолжается на тот момент уже четверть века. В ходе войны он показывает себя, как один из самых успешных полководцев.

Генрих V также вынужден налаживать отношения с Джоном Фальстафом - стареющим рыцарем, пристрастившимся к алкоголю и придворным Генриха IV.

В ролях в ленте снялись Тимоти Шаламе, Роберт Паттинсон и Лили-Роуз Депп. Премьера фильма ожидается уже осенью этого года.