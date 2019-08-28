Лента посвящена первым годам правления Генриха V. Производством ленты занимается компания Netflix.
Компания Netflix опубликовала трейлер новой драмы Король, посвященной первым годам правления Генриха V. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании, передает Корреспондент.
По сюжету фильма, молодой король, который изначально отказался от жизни при дворе, вынужден надеть корону после смерти своего отца Генриха IV. Он постепенно начинает вникать в тонкости дворцовых интриг и вступает в Столетнюю войну, которая продолжается на тот момент уже четверть века. В ходе войны он показывает себя, как один из самых успешных полководцев.
Генрих V также вынужден налаживать отношения с Джоном Фальстафом - стареющим рыцарем, пристрастившимся к алкоголю и придворным Генриха IV.
В ролях в ленте снялись Тимоти Шаламе, Роберт Паттинсон и Лили-Роуз Депп. Премьера фильма ожидается уже осенью этого года.
Комментарии
- Тейлор Свифт получила главную награду MTV VMA
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
- Ди Каприо даст пять миллионов долларов на спасение леса Амазонии от пожаров
- Стало известно, кого сыграет Кит Харрингтон в новом фильме Marvel
- Netflix анонсировала продолжение культового сериала "Во все тяжкие"
- Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marve
- Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире
- Вышел трейлер нового фильма с Брюсом Уиллисом
- Warner Bros. подтвердила съемки четвертой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс
- Актер Дуэйн Джонсон тайно женился
- Закон об отходах отправили на промульгацию президенту
- В Молдове задержали группу наркоторговцев
- Исследование: Кариес может вызвать рак кишечника
- Жуткое ДТП в Кагуле: загорелся автомобиль с водителем
- Вышел трейлер новой драмы с дочерью Джонни Деппа
- Первый урожай желтых арбузов собрали этим летом в Молдове
- В аэропорту Мюнхена из-за ЧП отменили полторы сотни рейсов
- От укуса комара у женщины остановилось сердце
- Медики назвали рыбу, снижающую артериальное давление
- Родственники 69-летней женщины обвиняют врачей столичной больницы "Святой троицы" в халатности
- Между Германией и Румынией разразился дипломатический скандал
- Андрей Нэстасе: Приезд Сергея Шойгу в Молдову был бесполезным
- Виктор Шелин: Ждали приезда Шойгу, как "Ястреба войны", а из России прилетел "Голубь мира"
- С сегодняшнего дня граждане Молдовы будут платить больше за электроэнергию
- Молодожены выехали из загса, и через 5 минут их машина попала в смертельное ДТП
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
|Banca Nationala a Moldovei