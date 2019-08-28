Исследование: Кариес может вызвать рак кишечника

Исследование Стоматологического колледжа Колумбийского университета выявили существование взаимосвязи между кариесом и раком толстой и прямой кишки.

В новой работе речь идет о том, что бактерии ротовой полости выделяют молекулы, которые ускоряют рост опухолей толстой и прямой кишки. Бактерии, находящиеся в ротовой полости при больных зубах, способствуют росту вероятности образования и скорости роста опухолей кишечника, передает Униан.

Исследование доказывает, что у некоторых пациентов с онкозаболеванием толстой или тонкой кишки болезнь прогрессирует намного быстрее.

Почти, у каждого такого больного замечена плохая гигиена ротовой полости.

По словам практикующего врача-стоматолога, профессора Ярослава Заблоцкого, большое значение в этом вопросе имеет то, насколько сильно ваши зубы поражены кариозной болезнью. «Заболевание кариесом вызывает инфекция. Можно предположить, что эта же инфекция может влиять на различные виды заболеваний, в том числе и на онкоопухоли, - объясняет врач Заблоцкий. –

Большое значение имеет, насколько сильно ваши зубы пораженные кариозной болезнью. Когда человек страдает кариозной болезнью, и кариес поражает большую часть зубов или все зубы – то ротовая полость кишит инфекциями.

Опираясь на новые результаты исследований ученых, можно предположить, что избыток таких инфекций может ускорить рост опухолей", - объясняет врач.