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В Молдове задержали группу наркоторговцев
// фото: открытый источник
12:29, 28 Aug 2019
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Правоохранители обезвредили преступную группировку, которая специализировалась на незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах на территории страны.

По данным полиции, грамм наркотиков продавали за 1000 леев.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, членами группировки оказались четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 36 до 42 лет, проживающие в Кишинёве.

Работали задержанные по схеме, где у каждого была своя роль. (сбор, расфасовка, упаковка, распространение).

В ходе обысков у подозреваемых изъяли пакетики с наркотиками типа PVP в форме порошка и камня, а также каннабис, электронные весы, мобильные телефоны и деньги, вырученные с продаж.

Подозреваемых задержали на 30 суток, им грозит от 7 до до 15 лет тюрьмы.




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