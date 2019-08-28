Президент Игорь Додон пока не дал четкого ответа по поводу Закона об отходах, предусматривающего их сжигание на специализированных предприятиях. Он решил рассмотреть его в госрезиденции перед промульгацией.
Между тем, председатель парламентской комиссии по окружающей среде Виолетта Иванов утверждает, что в последние годы все больше стран постепенно отказываются от практики сжигания отходов. По ее словам, этот метод не только наносит вред природе и здоровью людей, он еще и затратный. В качестве альтернативы она предлагает внедрить раздельный сбор отходов, переработку и повторное их использование.
"Есть четкая тенденция, оговоренная в директивах Евросоюза, где государства призваны составить конкретный план действий по минимизации этих предприятий. В 2017 году был опубликован еще один документ Еврокомиссии, в котором четко прописано прекращение субсидий на сжигание отходов и установлен мораторий на строительство новых мусоросжигательных заводов", - отметила председатель комиссии по окружающей среде Виолетта Иванов.
Виолетта Иванов уверена, что внедрение этого закона отразится и на тарифах.
"Наши отходы при сжигании не производят энергии. С экономической точки зрения, это абсолютно неэффективный проект. Проект, который во многих странах могли бы даже вынести на референдум. И тарифы могут вырасти и в десять раз", - подчеркнула Виолетта Иванов.
Это мнение разделяют и экологи. Более того, они уверены, что авторы закона преследуют свои интересы.
"Это финансовые интересы одной группы, которую не интересует защита окружающей среды или качество воздуха. Сжигание - означает выделение в воздух большого количества токсичных веществ, которые повлияют на здоровье граждан. Это преступление против здоровья граждан", - заявил председатель Зеленой экологической партии Анатолий Прохницкий.
Между тем, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джоржетта Минку говорит, что сжигание отходов неопасно для окружающей среды. Однако как именно будет происходить этот процесс, министр не ответила.
"Процедура пока не разработана, будет решение правительства. Будет разработан документ, пройдут публичные консультации", - отметила министр окружающей среды Джоржетта Минку.
А президент Игорь Додон пока не знает, промульгирует ли он этот закон.
Проект о внесение поправок в Закон об отходах был одобрен парламентом 16 августа.
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