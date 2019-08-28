Двое молдаван сбежали из болгарской тюрьмы

В Болгарии в общенациональный розыск объявлено двое граждан Молдовы, сбежавших в субботу из колонии общего режима в Стара Загора.

Сбежавшие – 24-летний Василе Морару и 30-летний Александр Хаджи, 9 июля были приговорены к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима за взрывы банкоматов в Стара Загоре и Казанлыке, передает rus.bg

В последний раз молдаван видели на спортивной площадке общежития в субботу после обеда. Предполагается, что они сбежали по дереву в восточной части забора.