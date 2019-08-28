Министры устроили неформальную встречу с гражданами в День независимости

Пригласили граждан к диалогу, а четких ответов так и не дали. В День независимости члены кабмина устроили неформальную встречу с людьми прямо перед зданием правительства.

Граждан даже угостили виноградом, который министры купили у местных производителей. Однако не всем собравшимся удалось поговорить с членами правительства. А те, кто это сделал, были не совсем довольны их ответами.

Многим пробиться к главе кабмина так и не удалось.

"Ее окружили, и мы не можем к ней приблизиться".

"Это хорошая инициатива, только если бы был микрофон, чтобы все слышали, было бы лучше".

Некоторые граждане хотели пообщаться и с министрами, но и тут их ждало разочарование.

"Я бы хотела поговорить с министром здравоохранения Аллой Немеренко. Это не только моя личная проблема, но и проблема Молдовы. Речь идет о людях с тяжелыми формами инвалидности".

Встреча граждан с министрами продлилась около часа, затем начался концерт по случаю 28-ой годовщины независимости Молдовы.