Соотечественники воспользовались мини-каникулами и отдохнули на черноморском побережье

Тысячи наших соотечественников воспользовались мини-каникулами и отдохнули на черноморском побережье в Одесской области. Накануне они вернулись домой.

"Отдыхали всей семьей, дети, внуки".

"Эти дни пригодились, не все могут съездить в отпуск в начале лета, тем более бюджетники. Так что это очень кстати".

"Мы были в Коблево, хорошо отдохнули".

Чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком, на границе увеличили число пограничных полицейских.

"За 24 часа зарегистрировали примерно 2300 единиц транспорта и девять с половиной тысяч пассажиров. Были задействованы все полосы, в том числе ведущие в обратном направлении", - отметил глава КПП в Паланке Денис Митря.

На КПП установили и палатку для оказания первой помощи в жару.

"Установили палатку, где люди могут выпить холодной воды и получить медицинскую помощь", - подчеркнул Денис Митря.

Заторы на границе с Украиной были до шести часов вечера.