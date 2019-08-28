Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успения, посвященный земной кончине Божией Матери, завершает предшествовавший ему строгий двухнедельный Успенский пост.

В церквях провели праздничные литургии. Соблюдавшие пост прихожане смогли исповедаться и причаститься.

Согласно легенде, перед смертью Святая Мария постилась, и эту традицию православные соблюдают и в наше время. Пост накануне Успения - единственный, посвященный Богородице.

Считается, что две недели, когда верующие держали пост, завершают церковный год. А сам праздник знаменует начало нового - холодного сезона.