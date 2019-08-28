За минувшие четыре дня НИП зафиксировал более 1100 нарушений ПДД

За минувшие четыре дня на национальных дорогах страны сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) зафиксировали более 1 100 нарушений ПДД.

По данным НИП, 51-ому автомобилисту выписали штрафы за непристегнутый ремень безопасности, еще столько же отштрафовали за то, что они нарушили правила остановки и не пропустили пешеходов.

Более 800 водителей превысили скоростной режим,17 водителей находились за рулем авто без каких-либо документов, и еще 50 в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные инспекторы напоминают, что вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости являются основными причинами ДТП.