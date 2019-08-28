В Молдове синоптики объявили желтый код пожарной опасности: предупреждение будет действовать до 4 сентября

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" уровень метеоопасности в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой.На большей части территории республики, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Предупреждение будет действовать до 4 сентября включительно.

В указанный период во многих регионах страны существует опасность пожара (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Пожарные обратились к гражданам с просьбой не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний, даже незначительных, обращаться в службу 112.

Специалисты напоминают - в такую жару нужно пить как можно больше воды и обязательно носить головные уборы. А в середине дня по возможности меньше бывать на улице.