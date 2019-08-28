День независимости Молдовы отметили концертом на Площади Великого Национального Cобрания

День независимости Молдовы по традиции отметили концертом на Площади Великого Национального Cобрания. В этом году на сцене выступили только отечественные исполнители. Открыли концерт музыканты Moldovan National Youth Orchestra.

Многие граждане пришли в центр целыми семьями, а некоторые приехали в Кишинев из других регионов.

"Мы из Приднестровья. Специально приехали посмотреть, как празднует Молдова День независимости. Тут очень красиво. К сожалению, в Приднестровье этот день не отмечается, но мы - граждане Молдовы".

"Мне нравится, я люблю музыку, поэтому я пришла сюда".

По случаю праздника в сквере Кафедрального собора организовали ярмарку ремесленников. Десятки мастеров представили изделия из дерева, глины, шерсти и других материалов. Были среди них и умельцы из Румынии.

"Центр культуры Румынии пригласил нас принять участие в праздновании Дня независимости Молдовы. Это особое удовольствие - быть румыном с румынами. Очень приятно быть здесь, не ради прибыли, а ради общения с людьми".

Посетили праздник и иностранные туристы.

"У вас замечательно. Я люблю Молдову".

А некоторые были разочарованы организацией праздника, им не понравилась этническая рок-музыка, которая звучала почти весь концерт.

"Пока не очень интересно, может позже будет веселее".

Зато никто не остался равнодушным к выступлению ансамбля народного танца "Жок".

В этом году сцену разделили и установили по обеим сторонам Триумфальной арки.

"Хорошо придумали, раньше, когда стояла с этой стороны, было неудобно, надо было стоять, а сейчас можно и посидеть".

Концерт, посвященный 28-ой годовщине Дня независимости, продлился до позднего вечера.