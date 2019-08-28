Чудеса демографии: в польской деревне за 10 лет не родилось ни одного мальчика

В небольшой польской деревушке Месце Одржанске за десять с лишним лет родилось 12 младенцев — все это девочки. Самому младшему представителю мужского пола, проживающему в деревне, сейчас 12 лет. Этот факт, обнаруженный не так давно, сделал маленькую деревню точкой притяжения журналистов и местом, заинтересовавших многих ученых.

У многих возник закономерный вопрос — с чем связан тот факт, что мальчики не рождаются в этой деревне вот уже 10 лет. Присутствует ли тут какая-то генетическая аномалия, либо обнаруженное находится в рамках статистической погрешности? Пока генетики разбирались в ситуации, в различных изданиях начали появляться различные спекуляции на эту тему — говорили даже о специальной диете, способствующей зачатию именно девочек, передает Вести. Эксперты из Science Alert обратились к теории вероятности, воспользовавшись которой подсчитали, действительно ли рождение 12 девочек подряд в одной популяции вполне возможно. Они отмечают, что каждое событие происходит независимо, то есть рождение девочки в одной семье никак не влияет на рождение дочери в других. Вероятность того, что случится 12 таких независимых событий, составляет 1 к 4096. Пытаясь выяснить, является ли сложившаяся в польской деревне ситуация уникальной, эксперты обратились к статистике — им удалось подсчитать, что на планете есть около сотни населенных пунктов, в которых могла произойти (или даже произошла) аналогичная история. Большинство из нас считают последовательное появление на свет в течение 10 лет 12 младенцев женского пола каким-то удивительным совпадением. В действительности же генетики и математики уверяют нас, что подобная ситуация более чем нормальна и не является чем-то выдающимся и впечатляющим.

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