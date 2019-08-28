В Хынчештском районе дети отравились средством от вшей: 9-летняя девочка умерла, 10-летняя - в тяжелом состоянии

Девятилетняя девочка из села Красноармейское Хынчештского района скончалась, а вторая девочка, десяти лет, была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Трагедия произошла во вторник, 27 августа.



Обе несовершеннолетние получили отравление после того, как нанесли на волосы средство от вшей.

По данным полиции, девочки остались без присмотра взрослых и в это время помыли волосы средством от вшей.

Девочки проживали с 66-летней женщиной, которая является бабушкой одной из них.

Мамы девочек работают за границей.

По данному факту возбуждено уголовное расследование.





