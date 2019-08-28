В Кишиневе зафиксировали новые случаи заболевания корью

Специалисты Национального агентства общественного здоровья зарегистрировали на этой неделе 3 новых случая заболевания корью.

Жертвами болезни на этой неделе стали трое малышей в возрасте 1 и 2 лет. По свидетельству родителей, один из малышей недавно побывал в Румынии с семьей.

Как сообщают специалисты Национального агентства общественного здоровья, ни один из малышей не был вакцинирован, в том числе и против кори.

Только в августе в Кишиневе зарегистрировали шесть случаев заболевания корью, три из которых были подтверждены.

Всего с начала 2019 года зафиксировали 73 подтвержденных случая кори. В 22-ух - пациенты заразились инфекцией за пределами страны.