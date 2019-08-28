Мунтяну требует оштрафовать президента, спикера и башкана Гагаузии

Требует оштрафовать президента, спикера и башкана Гагаузии за то, что руководимые ими учреждения не приспустили флаг 23 августа, в День траура по жертвам тоталитарного режима. С таким запросом обратился к министру внутренних дел председатель партии "Союз спасите Бессарабию" Валериу Мунтяну.

Он написал в фэйсбуке, что безразличие ответственных лиц из администрации президента, парламента и исполкома гагаузской автономии подпадает под действие 322-ой статьи Кодекса о правонарушениях, предусматривающей до пяти тысяч леев штрафа за нарушение способа использования государственных символов.

По словам Мунтяну, если Министерство внутренних дел не задокументирует этих нарушений, то это лишь подтвердит то, что роли в альянсе были распределены, а политики лишь имитируют процессы, вытекающие из решения правительства касательно Дня траура. Он также предлагает Нэстасе вызвать его в качестве свидетеля по этому делу.

Пресс-секретарь МВД Лилиана Пушкашу уточнила для нашего телеканала, что сначала необходимо узнать, получил ли запрос Мунтяну Андрей Нэстасе.

23 августа, в день национального траура, в Комрате организовали праздничный концерт. В то время, как правительство чтило память жертв тоталитарного режима, башкан Гагаузии Ирина Влах с президентом Игорем Додоном отмечали, по их словам, 75-ую годовщину освобождения города от фашистов.