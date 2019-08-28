Молдавские правоохранители отнеслись к визиту российского министра обороны в Кишинев как к официальному, хотя премьер Майя Санду настаивает, что он был частным.
По меньшей мере это следует из приказа, подписанного исполняющим обязанности главы Гениспектората полиции об обеспечении общественного порядка и безопасности Сергея Шойгу.
Документ за подписью Георгия Балана был опубликован на одном из новостных порталов. В нем неоднократно говорится о том, что визит министра обороны России официальный. В приказе упоминаются такие понятия как "официальная программа" и "официальная делегация", что противоречит заявлениям, сделанным Санду два дня назад.
"Это был частный визит, личного характера. Нам надо проанализировать все детали этого визита. Ответственные учреждения представят отчёты. Министерство внутренних дел не предоставило таких услуг, думаю, это аппарат президента, они могли оказать протокольные услуги", - отметила премьер-министр Майя Санду.
Между тем, министр внутренних дел Андрей Нэстасе не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что Сергей Шойгу был в Молдове с официальным визитом, а подробности он предложил узнать у главы ГИП, который подписал приказ об обеспечении безопасности российского чиновника.
- В приказе, подписанном и.о. главы ГИП, говорится, что визит был официальным.
- Ну, спросите у него.
- Но ГИП является структурой МВД.
- Спросите ГИП, если был подписан приказ.
- Вы не знаете? Вы не видели этот приказ?
- Комментировать приказ, подписанный учреждением...
- Это был официальный визит или нет?
- Ну, премьер-министр сказала вам, что с этим визитом. Я повторюсь, вы можете поговорить с подписавшим этот приказ. Я его не подписывал.
Исполняющий обязанности главы Гениспектората полиции Георгий Балан для комментариев был недоступен. Между тем, накануне на церемонии по случаю Дня независимости президент Игорь Додон уточнил, что визит Сергея Шойгу был частным.
"Мы обсуждали это и с госпожой премьер-министром. Поскольку данный визит не был официальным, может в будущем организовать официальный визит господина Шойгу", - заявил президент Игорь Додон.
А председатель ПКРМ Владимир Воронин заявил на пресс-конференции, что Игорь Додон лукавит, говоря, что визит Шойгу был неофициальным.
"Когда приезжает такой высокопоставленный чиновник из другого государства, визит чисто официальный. Он не приехал на кумэтрию или чью-то свадьбу. Официальным визит считается не только, когда подписывают документы. Это не делает чести Додону. Ему надо лучше знать дипломатический этикет и протокол", - подчеркнул председатель ПКРМ Владимир Воронин.
Ранее Партия национального единства направила премьеру Майе Санду запрос обнародовать расходы из госбюджета на обеспечение визита российского министра обороны. Напомним, Сергей Шойгу прибыл с визитом в Молдову 24 августа по приглашению президента Игоря Додона. Они вместе посетили Шерпенский плацдарм, где возложили цветы по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашистов. Во время визита Сергей Шойгу не делал заявлений для прессы. Российскую делегацию сопровождали десятки телохранителей и полицейских, так что журналисты даже не смогли приблизиться к чиновнику.
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