Гигантский астероид летит к Земле

14 сентября с Землей сблизится астероид, размеры которого превосходят некоторые самые высокие здания Земли. Небесное тело пролетит на расстоянии 5,3 миллиона километров от планеты, сообщает zn.ua со ссылкой на CNN.

По данным NASA, диаметр астероида 2000 QW7 составляет 290-650 метров. Для сравнения, высота самого высокого здания в мире, небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, составляет 828 метров, а второго по высоте здания, Шанхайской башни, - 632 метра. Небесное тело будет двигаться на скорости 23 тысячи километров в час, передает Униан.

По мнению ученых, никакой опасности для планеты оно не несет. Ранее УНИАН сообщал, что NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса. Ожидается, что 28 августа 2019 OU1 будет в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. На расстоянии около 1 млн км астероид должен разминуться с Землей.