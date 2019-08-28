На первый взгляд строение Белхейвенского моста, расположенного неподалеку от шотландского города Эдинбург, не поддается логическому объяснению. Кажется, что этот мост ведет из воды прямиком в воду. Но на самом деле это не совсем так.
Вид сооружения напрямую зависит от расположения Луны и Солнца. Дело в том, что светила влияют на приливы и отливы, а под мостом находится крохотная река Биль, которая впадает в Северное море, передает Рамблер.
Во время прилива Биль и сам мост накрывает морская гладь. Но в часы отлива мост работает как ни в чем не бывало, помогая людям перебраться с одного берега на другой.
Туристы же предпочитают приходить к сооружению именно во время "затопления", чтобы сделать необычный снимок.
Не зря Белхейвенский мост считается одной из главных красот здешних мест. Более того, путешественники делают здесь селфи чаще, чем рядом с Лох-несским чудовищем.
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