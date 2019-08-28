Зачем шотландцам Белхейвенский мост, ведущий из воды в воду

На первый взгляд строение Белхейвенского моста, расположенного неподалеку от шотландского города Эдинбург, не поддается логическому объяснению. Кажется, что этот мост ведет из воды прямиком в воду. Но на самом деле это не совсем так.

Вид сооружения напрямую зависит от расположения Луны и Солнца. Дело в том, что светила влияют на приливы и отливы, а под мостом находится крохотная река Биль, которая впадает в Северное море, передает Рамблер.

Во время прилива Биль и сам мост накрывает морская гладь. Но в часы отлива мост работает как ни в чем не бывало, помогая людям перебраться с одного берега на другой.

Туристы же предпочитают приходить к сооружению именно во время "затопления", чтобы сделать необычный снимок.

Не зря Белхейвенский мост считается одной из главных красот здешних мест. Более того, путешественники делают здесь селфи чаще, чем рядом с Лох-несским чудовищем.