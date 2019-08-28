НАРЭ призвало политиков не втягивать учреждение в избирательную кампанию

Национальное агентство по регулированию в энергетике принимает решения в соответствии с законом и осуществляет свои полномочия независимо. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения. Там так же сообщается, что регулятор не выполняет указания какой-либо партии.

НАРЭ отметило, что все заинтересованные лица могли высказаться по расчетам новых цен, а также принять участие в открытом собрании 16 августа, когда тарифы утвердили.

Учреждение призвало политиков не втягивать его в избирательную кампанию местных выборов, намеченных на 20 октября. НАРЭ выпустило пресс-релиз в связи с появившейся в прессе после повышения тарифов на электроэнергию информацией, в том числе на заявления министра экономики и инфраструктуры.

Вадим Брынзан раскритиковал решение регулятора и заявил, что некоторые его сотрудники являются членами политических партий и должны прекратить политическую деятельность.