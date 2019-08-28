Причиной заболевания гипертрихозом (избыточный рост волос) почти 20 детей в Испании стала ошибка фармацевтической компании, которая расфасовала средство от облысения в упаковки желудочных пилюль, сообщает газета 20minutos.
Ранее испанские СМИ сообщали о серии заболеваний гипертрихозом (его еще называют "синдромом оборотня"), выявленном у 17 новорожденных детей.
Выяснилось, что пострадавшим детям выписывалось лекарственное средство Omeprazol, используемое для лечения язвы желудка, передает Риа Новости.
Как заявила глава минздрава Испании Мария Луиса Сарседо, ошибка была допущена в упаковочном цеху компании Farma-Química Sur S.L в Малаге.
"После анализа было установлено, что речь идет о другом продукте под названием Minoxidil (средство для стимуляции роста волос), который имеет другие показания", - сообщила министр.
По ее словам, все дефектные партии лекарства уже отозваны из продажи, а производство компании приостановлено.
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