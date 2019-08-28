На мировом рынке за последние три года, пока растут цены на золото, появились контрафактные слитки на сумму не менее 50 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей банков, перерабатывающих предприятий и других предприятий. "Слитки продаются под видом изделий известных золотоперерабатывающих компаний", - говорится в сообщении, передает Униан.
По словам источников, обнаружены слитки золота высокого качества отмечены фиктивными штампами крупнейших швейцарских компаний по переработке этого металла. Уже найдено около 1 тысячи килограммовых слитков контрафактного золота. Однако это относительно небольшое количество, учитывая, что заводы производят 2-2,5 миллиона таких изделий в год.
Однако качество контрафактной продукции очень высокая, за что еще не одна тысяча подделок, которые не смогли распознать, может быть в обращении.
Речь идет не о поддельном золоте с примесью более дешевых металлов, а именно о контрафактную продукцию: в этом случае драгоценный металл имеет очень высокое качество. Такие слитки с фиктивными штампами известных заводов производят для отмывания нелегально приобретенных доходов и незаконной торговли золотом. "Поддельные слитки произведены очень профессионально ...Гораздо больше все еще находятся в обращении", - заявил глава швейцарского завода Valcambi Майкл Мезарик.
Источники не имеют точной информации о происхождении слитков, однако считают, что они могут походить из Китая – крупнейшего мирового производителя и импортера золота.
Представители Шанхайской бирже золота, регулирующего рынок этого металла в Китае, заявили, что у них нет сведений о возможном производстве контрафакта в КНР или его транспортировки, и отметили, что вся продукция проходит тщательную проверку.
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