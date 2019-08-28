Социалистов может ждать неприятный сюрприз в начале новой парламентской сессии, так как состав правящей коалиции может радикально измениться, считает лидер коммунистов Владимир Воронин. Он отметил, что осенью альянс ПСРМ- ACUM ждёт тяжёлое испытание, при этом подробностей он не представил.
"После этих каникул парламентское большинство изменится радикально, и не в пользу социалистов", - заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин.
Лидер коммунистов жестко раскритиковал назначения, сделанные альянсом ПСРМ-ACUM в госучреждениях.
"Додон направил туда своих советников, то есть надёжных людей. Он установил контроль над всеми силовыми и правовыми структурами страны, осознаёт это Майя Санду, не осознаёт?", - задался вопросом Владимир Воронин.
Говорил о возможных изменениях в правящем альянсе и сам президент Игорь Додон. Он заявил в эфире частного телеканала, что не исключает этого в контексте, когда лидеры ПДС и ППДП избегают разговоров о новом соглашении с ПСРМ, несмотря на упорство социалистов и готовность подписать его в любой момент. По мнению Додона, судьба нового соглашения о сотрудничестве зависит только от блока ACUM.
"Я вижу три фактора, которые могут не позволить им его подписать: первый - нет внутреннего консенсуса, второй - наверное некоторые хотят досрочных выборов. И это было бы ошибкой. И третье - хотят поиграть в парламенте, изменив парламентское большинство, вступить в альянс с демократами или с партией Шора", - отметил президент Игорь Додон.
Недавно лидер ПДС Майя Санду и некоторые депутаты альянса озвучили несколько условий для подписания нового соглашения с социалистами, в их числе реформы юстиции прокуратуры, а также отставка депутата социалиста Владимира Цуркана с поста председателя Конституционного суда. На вопрос журналистов, когда же будет подписано новое соглашение с ПСРМ, Майя Санду прямого ответа не дала.
"Устанавливаем сроки для принятия в парламенте этих двух законов, это важнее для граждан Молдовы. Все хотят, чтобы прокуратура начала работать, чтобы юстиция стала юстицией. Вот куда нам всем нужно направить внимание", - подчеркнула премьер-министр Майя Санду.
А депутат ППДП Октавиан Цыку заявил в одной из передач, что блок ACUM уже не действителен и сейчас существуют три центра власти - ПСРМ, ППДП и ПДС. По его словам, проблема была бы решена лишь в случае досрочных выборов одновременно с местными выборами 20 октября.
Альянс ПСРМ-ACUM был создан 8 июня в результате подписания временного политического соглашения депутатами социалистами, а также ПДС и ППДП. Хотя во время избирательной кампании и Майя Санду, и Андрей Нэстасе подписали публичное обязательство, пообещав, что не создадут формальную или неформальную коалицию ни с какой партией.
Единственным депутатом, не подписавшем этот документ был член ППДП Октавиан Цыку, который отметил, что усиление сотрудничества с ПСРМ будет губительным для блока ACUM. Позже, он назвал президента Додона политическим трупом, а в интервью для радио Свободная Европа отметил, что глава государства может внести разлад в любую партию, с которой будет сотрудничать.
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