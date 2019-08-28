Последние несколько лет дома моды с мировым именем все больше ориентируются на предпочтения молодых людей — поколения Z. В западном обществе к этому поколению относят молодежь, родившуюся в период с 1995 по 2010 год, у нас постмиллениалами считаются люди 2000 года рождения и позже. Сейчас именно эта группа задает «тон» моде и дизайнеры это прекрасно понимают.
Круговорот вещей
Трудно представить современного молодого человека без модного мобильного приложения. Особенной популярностью пользуются сервисы по обмену фото. Сейчас совершенно не обязательно покупать одну дорогую вещь и ходить в ней несколько сезонов — подписчикам нужно разнообразие, поэтому молодежь старается покупать либо не слишком дорогую вещь из масс-маркета, либо приобретает бренд, но после нескольких фото в одном и том же худи перепродает вещь на тематическом сайте, в итоге одежда не задерживается в гардеробе постмиллениала надолго, передает Рамблер.
Они понимают, что реакция не всегда положительная
Пользователи соцсетей очень любят искать красивые фото людей, которые носят одни бренды и чикинятся в топовых местах города, однако комментарии под такими постами далеко не радужные: наверное, нигде больше нет столько ненависти и агрессии, сколько ее получают успешные люди в том же Инстаграме. Поколение Z как никто это понимает, поэтому старается не раздражать вэб-сообщество дорогими брендами на фото.
Они предпочитают идти своей дорогой
Если в начале нулевых мы смотрели, в чем ходит Пэрис Хилтон, сестры Олсен и тут же бежали в бутик, чтобы найти похожий шарф или сумку, современное поколение носит то, что удобно и подходит лично им.Они не живут по отработанной схеме, как миллениалы, и предпочитают самостоятельно искать и создавать тренды, не оглядываясь на то, что навязывает медиа-сфера.
Новое поколение отдает предпочтение малоизвестным брендам
Самостоятельность в формировании стиля приводит к тому, что молодежь охотно приобретает вещи, которые невозможно найти, допустим, в соседнем торговом центре6 они используют все те же соцсети, чтобы приобрести топ, который выпускает только один небольшой онлайн-магазин. В такой ситуации крупные бренды находятся в постоянном напряжении и судорожно создают молодежные коллекции, чтобы быть в тренде, ведь в эпоху, когда бьюти-блогеры диктуют модные правила, расслабляться дизайнерам просто некогда.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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