Поколение Z совершает модную революцию

Последние несколько лет дома моды с мировым именем все больше ориентируются на предпочтения молодых людей — поколения Z. В западном обществе к этому поколению относят молодежь, родившуюся в период с 1995 по 2010 год, у нас постмиллениалами считаются люди 2000 года рождения и позже. Сейчас именно эта группа задает «тон» моде и дизайнеры это прекрасно понимают.

Круговорот вещей

Трудно представить современного молодого человека без модного мобильного приложения. Особенной популярностью пользуются сервисы по обмену фото. Сейчас совершенно не обязательно покупать одну дорогую вещь и ходить в ней несколько сезонов — подписчикам нужно разнообразие, поэтому молодежь старается покупать либо не слишком дорогую вещь из масс-маркета, либо приобретает бренд, но после нескольких фото в одном и том же худи перепродает вещь на тематическом сайте, в итоге одежда не задерживается в гардеробе постмиллениала надолго, передает Рамблер.

Они понимают, что реакция не всегда положительная

Пользователи соцсетей очень любят искать красивые фото людей, которые носят одни бренды и чикинятся в топовых местах города, однако комментарии под такими постами далеко не радужные: наверное, нигде больше нет столько ненависти и агрессии, сколько ее получают успешные люди в том же Инстаграме. Поколение Z как никто это понимает, поэтому старается не раздражать вэб-сообщество дорогими брендами на фото.

Они предпочитают идти своей дорогой

Если в начале нулевых мы смотрели, в чем ходит Пэрис Хилтон, сестры Олсен и тут же бежали в бутик, чтобы найти похожий шарф или сумку, современное поколение носит то, что удобно и подходит лично им.Они не живут по отработанной схеме, как миллениалы, и предпочитают самостоятельно искать и создавать тренды, не оглядываясь на то, что навязывает медиа-сфера.

Новое поколение отдает предпочтение малоизвестным брендам

Самостоятельность в формировании стиля приводит к тому, что молодежь охотно приобретает вещи, которые невозможно найти, допустим, в соседнем торговом центре6 они используют все те же соцсети, чтобы приобрести топ, который выпускает только один небольшой онлайн-магазин. В такой ситуации крупные бренды находятся в постоянном напряжении и судорожно создают молодежные коллекции, чтобы быть в тренде, ведь в эпоху, когда бьюти-блогеры диктуют модные правила, расслабляться дизайнерам просто некогда.