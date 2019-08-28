Андрею Нэстасе не нашлось места на конференции в Министерстве юстиции

Непрошеный гость хуже татарина. Министру внутренних дел Андрею Нэстасе не подготовили места за столом на пресс-конференции, которую провели в Министерстве юстиции.

В ней приняли участие глава ведомства Олеся Стамате, президент Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаная и премьер Майя Санду. А вот министр внутренних дел не был заявлен как участник, однако на мероприятие все же пришел. Но вот места ему за столом среди коллег не нашлось. Тогда его поспешили усадить на углу, но это ему не понравилось.

И хотя Андрей Нэстасе не был заявлен как участник конференции, он все же решил высказаться на счет реформы юстиции. К тому же, он не упустил случая и поздравил православных верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

"Поздравляю вас с таким красивым праздником, праздником Успения Пресвятой Богородицы. А касательно реформы, мы должны, по-моему, привлечь в эту область больше представителей гражданского общества, а также экспертов", - заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.