Сегодня звезды гороскопа обещают, что эмоции будут переменчивы, как ветер, но несмотря на эту переменчивость, они могут достигать огромной силы – у кого-то разрушительной, у кого-то созидательной, как повезет.
День наделяет такими качествами, как энергичность, любознательность, пробивные способности и огромная вера в себя. Все это позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией сегодня могут возникнуть большие проблемы: день совершено не склоняет ни к тому, ни к другому, передает "1001 гороскоп".
Овен
День для Овна обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Овен давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Овнов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь, передает Униан.
Телец
Тельца ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Тельца может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Телец может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.
Близнецы
Энергия у Близнецов будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому они имеют шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно им помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Близнецы завтра могут большую часть из того, за что взялись, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии им не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.
Рак
Звезды гороскопа обещают, что дела у Рака уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Рак заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.
Лев
Сегодня Лев способен на многое! Звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Льва такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Льва есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – сегодня самое время начать действовать!
Дева
День Девы будет наполнен флюидами творчества! Даже если она далека от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ей будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Дева сегодня способна проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ей поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.
Весы
Весы будут настроены мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это им будет нелегко. День наделяет их яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Весов реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Весов, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Весы способны видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.
Скорпион
Сегодня – день, когда в жизнь Скорпиона может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Скорпион не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?
Стрелец
Стрельцу будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Стрельца внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Стрельца станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Стрелец и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.
Козерог
Козерог будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Козерог сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.
Водолей
В сердце Водолея будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Водолей способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал завтра не знает границ! Все, с чем Водолей будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Водолею сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.
Рыбы
Рыбы рискуют с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Рыбы не вырвутся из замкнутого круга, то посвятят текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что сегодня такой образ действий им не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Рыбы только впустую потратят время и силы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возрастет вероятность отравления. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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