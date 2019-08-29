В 2019 году Ореховый, или Третий, он же Хлебный, Спас украинцы отмечают 29 августа, в четверг. Это — непреходящий праздник, то есть отмечается в одну и ту же дату из года в год. В народе этот праздник называют Ореховым Спасом, поскольку к этому дню доспевали лесные орехи и их можно было заготавливать на зиму.
Третий Спас: история праздника
Третий Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда и другие названия праздника – Полотняный Спас, Спас на полотне, Нерукотворный Спас. По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик. Это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелило обладателя Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства, передает Униан.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
В этот день, как и в любой другой церковный праздник, нельзя устраивать шумные гуляния, ссориться, сквернословить, желать кому-либо зла, ведь оно может к Вам вернуться. Под запрет на Третий Спас попадает и отказ в помощи нуждающимся. Помните, что на Ореховый Спас нельзя отказываться от работы, поскольку это время сбора урожая. Кроме того, наши предки верили, что 29 августа нельзя ходить в лес без оберега, ведь там в этот день можно встретить нечистую силу.
Традиции праздника Третьего Спаса
В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают», поэтому третий Спас ещё называли «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Холщовый спас». В этот день было принято торговать холстами, полотнами. 29 августа святят новые колодцы. В этот праздник чистят к осени целебные источники, пьют подземную водицу, обходят колодцы кругами, как бы замыкая тёплое время года. Также на Хлебный Спас пекут пироги из нового хлеба: «Третий Спас хлеба припас». С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных орехов. В этот день не проходили большие праздники, поскольку начиналась подготовка к завершению летних полевых работ до наступления дождей. Ну, и помните, что в этот праздник, как и в любой другой церковный, ходят в церковь и молятся, а также святят орехи, яблоки, мед, хлеб.
Ореховый Спас: приметы
В этот день улетают журавли, значит, на Покров придут морозы Грозовой и беспокойный август называют предвестником долгой и теплой осени Хорошая погода 29 августа – запасов хватит на всю зиму, поскольку она, по приметам, будет короткой Хороший урожай на орехи в Третий Спас предвещает хороший урожай хлеба в будущем году
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