Мегалитический комплекс из 30 каменных глыб, который был возведен от трех до 11 тысяч лет назад, обнаружили в ходе строительства автомагистрали.
Археологи сообщили о находке комплекса из 30 древних монолитов в департаменте Пюи-де-Дом, в центральной части Франции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального института превентивных археологических исследований, передает Корреспондент.
Комплекс состоит из базальтовых менгиров - грубо обработанных каменных глыб, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные.
Камни найдены во время археологических раскопок, которые проводились перед началом строительных работ по расширению автомагистрали A75, соединяющей центр и юг страны.
Найденные монолиты, высота которых составляет от 1 до 1,6 м, образуют различные линии и фигуры. 19 менгиров составляют аллею длиной 150 м, упирающуюся в фигуру из пяти камней, которая напоминает по форме подкову. Рядом с аллеей расположен круг из шести менгиров. Один из монолитов представляет собой изваяние, похожее на антропоморфную фигуру, у которой различимы голова и плечи. Кроме того, под грудой камней археологи также обнаружили захоронение с останками человека высокого роста.
Точный возраст комплекса установить пока не удалось. По предварительным данным ученых, речь идет о периоде между неолитом и бронзовым веком (9000-1200 годы до н. э.).
Менгиры встречаются по всей Евразии, но чаще всего их находят в Западной Европе. Самым известным сооружением из них является Стоунхендж - группа гигантских пятиметровых камней, установленных кругом на Солсберийской равнине (графство Уилтшир, Юго-Западная Англия) в период между 3000 и 2000 годами до н. э. По своей главной оси Стоунхендж ориентирован строго на точку зимнего солнцестояния.
Лучи появившегося солнца падают в просвет между вертикальными опорами одного из больших камней, образующих часть круга. Данный факт дал некоторым исследователям повод полагать, что Стоунхендж является древней обсерваторией. Но споры о его предназначении не утихают уже больше восьми столетий.
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