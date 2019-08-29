Apple открыла доступ к тестированию iOS13.1

Таким образом, разработчики решили начать тестирование минорного обновления платформы до выхода финальной версии ОС.

В Сети стала доступна бета-версия обновления iOS13.1. Она появилась в доступе еще до выхода оригинальной операционной системы. Об этом пишет Digital Trends.

Ожидается, что в iOS13.1 будут доступны функции, которые не успели войти в в iOS13. Речь идет, в частности, о возможности запуска автоматических процессов через Быстрые команды. Также в картах должна появиться опция поделиться с друзьями примерным временем прибытия, передает Корреспондент.

Кроме того, обновление отличается незначительными изменениями интерфейса некоторых элементов.

При этом в компании не объясняют, чем вызван столь ранний выход бета-версии ОС. Известно, что релиз оригинала состоится в сентябре этого года.