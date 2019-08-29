Майя Санду: В этом году наша страна обсудит новый план действий партнерства Молдова-НАТО. ФОТО

В этом году наша страна обсудит новый план действий партнерства Молдова-НАТО. Об этом заявила премьер-министр Майя Санду после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Мы обсудили поддержку, укрепление сектора безопасности и обороны, которые имеют непосредственное значение для обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Помощь США по модернизации сектора безопасности и обороны достигает примерно 15 миллионов долларов в год.

В этом году мы обсудим новый Индивидуальный план действий партнерства Молдова-НАТО и перейдем и ко второй части инициативы по укреплению обороноспособности Молдовы. В этом смысле поддержка США очень важна для нас. Так мы можем способствовать укреплению военных возможностей и укреплению системы национальной безопасности. Только в этом случае мы можем стать стабильным партнером, который не только потребляет, но и обеспечивает безопасность", - заявила Майя Санду.

"Мы будем сотрудничать с армией, кибербезопасностью. Я думаю, что посещение Вашингтона даст вам возможность узнать больше в этой сфере. Каждая страна сама решает, с кем ей вести военное сотрудничество", - отметил Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности.