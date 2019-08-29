Павел Филип намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ДПМ

Павел Филип намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Демократической партии. Об этом он сообщил в эфире одной из телепередач. Выбрать лидера демократов должны на чрезвычайном конгрессе ДПМ, который намечен на 7 сентября.

"Кандидатуры на пост руководителя партии выдвигаются прямо на конгрессе его участниками, и принимаются большинством голосов делегатов. Я выдвину свою кандидатуру на пост председателя партии, представлю свою точку зрения и попрошу поддержки коллег", - заявил и.о. председателя ДПМ Павел Филип.

Место председателя ДПМ стало вакантным 24 июня после того, как Влад Плахотнюк отказался от поста. Он заявил, что принял это решение из-за злоупотреблений и давления, которому подвергаются как члены и депутаты ДПМ, так и чиновники разных госучреждений, политически неаффилированных. В конце июня в отставку подало все руководство политформирования. Пока обязанности лидера демократов исполняет Павел Филип.