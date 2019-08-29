Министр образования отказывается назвать количество школ, которые были реорганизованы или закрыты этим летом. Лилиана Николэеску-Онофрей вопрос наших журналистов проигнорировала.
"Это решают местные публичные власти, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. Хотелось бы, чтобы вопрос был в контексте сегодняшнего мероприятия. На другие вопросы отвечу в других случаях. Спасибо", - подчеркнула министр образования Лилиана Николэеску-Онофрей.
19 июля мы обратились в Министерство образования с запросом представить информацию о том, сколько учебных заведений ликвидировали перед учебным годом 2019-2020. Тогда нам сообщили, что этим занимаются районные и местые власти, которые затем информируют Минобразования.
На тот момент, ведомство точной информации не получало. С тем же вопросом мы обратились накануне, за несколько дней до начала нового учебного года, но ответа снова не получили. Согласно представленной ведомством информативной ноте, выпущенной в начале прошлого учебного года, на тот период в стране работали 103 начальных школы, 780 гимназий и 350 лицеев.
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