Началось заселение студентов в общежития

Студенты заселяются в общежития. Учащимся Технического университета в этом помогают родные. Николай Чилингир приехал из Вулканешт с мамой. Молодому человеку условия в комнате понравились.

Многие студенты захватили помимо вещей и бытовую технику. Кто-то привез холодильник.

"Мой брат привез его когда поступил на первый курс. Сейчас этот холодильник достался мне по наследству. С первого сентября перееду сюда", - поделился студент Павел Черлат.

"Мы еще плохо освоились тут, но условия кажутся хорошими. Стол у нас есть, привезем одежду, обустроим комнату и, думаю, все будет хорошо. Посмотрим", - отметил студент Богдан Пичирига.

Пока студенты платили за проживание, родственники дежурили у сумок с вещами.

"Собрали все самое необходимое: электрочайник, подушку, одеяло, одежду, все, что может понадобиться. Остальное привезем позже. Посмотрим, может понадобится холодильник".

Студенты Технического университета платят за проживание в общежитии дважды в год - перед заселением и после зимних праздников.

"Оплата осуществляется в два этапа. Сначала оплачиваются первые четыре месяца проживания из расчета по 330 леев за месяц для трехместных комнат. За двухместную комнату взимается 360 леев за месяц", - подчеркнул администратор общежития Анатолий Алексей.

В общежитиях Технического университета проживает почти 2200 студентов. Из них 600 - первокурсники.