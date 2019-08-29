Члены парламентской комиссии заслушают Влада Филата в пятницу

Следственная комиссия парламента заслушает в пятницу бывшего премьер-министра Влада Филата по делу о хищениях из трех проблемных банков. Об этом в фэйсбуке написал председатель комиссии Александр Слусарь. Он отметил, что направил соответствующий запрос министру юстиции Олесе Стамате.

Слушания пройдут в 13-ой тюрьме, где Филат отбывает наказание. Ранее Слусарь заявлял, что некоторые члены комиссии скептически относятся к этой идее поскольку, по их мнению, бывший лидер либерал-демократов может сделать заявления выгодные только для улучшения его имиджа. Также председатель комиссии уверял до этого, что Филат заблокировал спасение Băncа de Economii, хотя это можно было сделать еще в начале 2013 года посредством капитализации учреждения.

До сих пор члены следственной комиссии заслушали 23-ех человек, в том числе бывшего премьера Юрия Лянкэ, экс-министра экономики Андриана Канду и бывшего председателя парламента Игоря Кормана. Деятельность комиссии продлили до 10 октября.