В Кишиневе открылась международная книжная ярмарка "Bookfest"

Более 500 тысяч экземпляров книг представили на традиционной книжной ярмарке, которая открылась в столице. В ней участвуют 50 иностранных издательств. Одно из румынских издательств выставило на продажу серию книг о Гарри Поттере. И хотя их стоимость достигла 1500 леев, продали их в первый час работы ярмарки.

"В качестве новинки этого года мы предлагаем сундук с семью томами книг о Гарри Поттере. Сюда также входит подарок в виде газеты на эту тему. Набор идет со скидкой в 35% относительно цены в магазинах", - рассказал представитель румынского издательства Рэзван Флоря.

Многие издатели предлагают книги и с 50-ти процентной скидкой.

"Всего около 200 наименований. Есть топовые издания и книжные новинки. Скидки не менее 15% на любую книгу", - отметила представитель книжного магазина Елена Георгицэ.

Некоторых больше интересовали книги для детей.

"Ищем что-нибудь про зверей с наклейками и раскрасками для детей трех-четырех лет".

"Цены со скидками показались мне вполне доступными. Мы ищем книги для развития памяти и речи".

Других - бестселлеры современных писателей.

"Меня интересуют новинки, романы современных румынских писателей".

"Мне больше нравятся книги по саморазвитию, каталоги по искусству, все необычное. Думаем потратить не более 600 леев".

"Ищу книги по йоге, вегетарианству, здоровому питанию и ведической философии".

Книжная ярмарка BookFest будет открыта до воскресения.