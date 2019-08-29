Городу Сынджера исполнилось 534 года

Храмовый праздник отметили накануне в Сынджере. По традиции с утра местные жители отправились в церковь на праздничную литургию.

Многие говорят, что молились о здоровье родных и мире в стране.

"Мы празднуем всей семьёй, приходим в церковь и молимся за здравие, за доброту и мир в мире".

А продолжился праздник во дворе местного лицея, где молодежь участвовала в спортивных соревнованиях, среди которых была и традиционная трынта.

"Были трудные моменты, а ближе к финалу уже всё пошло легче".

Главный приз - баран - уже восьмой год подряд достается Юрию Леу.

"Мы соберемся всей командой и с теми, кто меня поддерживал и приготовим его".

Устроили в центре и развлечения для детей, а также праздничный концерт.

"Сынджере в этом году исполняется 534 года. Сегодня была особая программа, мы даже играли в футбол, хотя было очень жарко, были соревнования по power lifting-у, традиционная трынта на петуха и барана, концерт, и дальше нас ждёт много других сюрпризов", - рассказал мэр города Сынджера Валериу Поятэ.

Закончился праздник фейерверком.