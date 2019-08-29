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В США собрали космический телескоп Джеймса Уэбба за 10 млрд
// фото: NASA
13:41, 29 Aug 2019
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Миссия телескопа запланирована на 2021 год. Он будет выведен в космос ракетой-носителем Ariane 5.

Преемник космического телескопа Hubble достиг ключевой вехи в процессе строительства. Все элементы, составляющие телескоп Джеймса Вебба (JWST), были впервые собраны вместе. Об этом пишет Space.com.

Впереди у него несколько критических испытаний, после которых вероятно последует запуск на орбиту в 2021 году.

WST будет использовать крупное зеркало и современные инструменты, чтобы попытаться увидеть свечение от самых первых звезд, излучающих свет во Вселенной, передает Корреспондент.

Он также будет способен изучать новые планеты, которые в настоящее время обнаруживаются за пределами нашей Солнечной системы, и анализировать их атмосферу на предмет потенциальной жизни.

Телескоп - это совместная работа американских (NASA), европейских (ESA) и канадских (CSA) космических агентств. Стоимость его создания составляет 10 миллиардов долларов.

Ключевое предназначение аппарата - наблюдение во Вселенной в инфракрасном свете. Телескоп имеет ячеистое зеркало 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв. м. Фокусное расстояние - 131,4 м.

В космос телескоп будет выведен тяжелой ракетой-носителем Ariane 5. Эта процедура запланирована на 30 марта 2021 года.

Размещен будет аппарат на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Это в 1,5 миллионах километров от Земли в сторону, противоположную Солнцу. Ожидаемый срок работы телескопа - не менее пяти лет.




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